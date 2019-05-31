2019/05/31 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات الاحتلال الاسرائيلي تحوّل مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، آلاف من المصلين من

الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

المبارك.وكثفت قوات الاحتلال من تعزيزاتها العسكرية عند أبواب ومداخل البلدة

القديمة والمسجد الأقصى، وشرعت بعمليات تفتيش وتدقيق لكل

القادمين.وأنتشر المئات من الجنود الإسرائيليين في الشوارع، وأغلقوا منطقة باب

العامود في القدس بشكل كامل وحولها إلى ثكنة عسكرية.ومنعت قوات الاحتلال آلاف المصلين من الوصول إلى الأقصى، وهم حاليا في

شوارع القدس.

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