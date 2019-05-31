أمريكا تتوعد بعقوبات لمن يشتري النفط الإيراني

2019/05/31 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران بعد الثاني من أيار، تاريخ انتهاء الإعفاءات بهذا الخصوص.وقال هوك، إن "واشنطن ستفرض العقوبات “حتى إذا لم تف دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل، سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما.انتهى الأمر”.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بدورها يوم أمس أن دولا مثل الصين والهند التي حصلت على إعفاءات في نوفمبر لشراء النفط الإيراني يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من مايو إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذي تفاوضت عليه.



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