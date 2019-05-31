وكالة أميركية تكشف أسرار عزم تركيا على شراء ” إس-400″ الروسية

2019/05/31 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشفت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، عن عزم تركيا نشر أنظمة إس-400 الصاروخية الدفاعية التي تنتظر تسليمها من روسيا على طول الساحل الجنوبي للبلاد، بالقرب من السفن الحربية التي تراقب عمليات استكشاف مصادر الطاقة قبالة سواحلها.ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر قولهم، إن “أنظمة إس-400 التي قد يتم تسليمها في غضون أسابيع ستعمل بشكل

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