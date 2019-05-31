قوات تركية تدخل الى دهوك

2019/05/31 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ وصلت قوة عسكرية تركية جديدة الى مناطق قضاء زاخو والعمادية بحدود محافظة دهوك.وقال مصدر في ناحية باطوفا بقضاء العمادية ان “قوة عسكرية تركية جديدة مكونة من 20 عجلة عسكرية وصلت فجر اليوم الى معسكر للجيش التركي في قرية (كريبي)”.واضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، انه “بعد بقاء تلك القوة […]

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