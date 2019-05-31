2019/05/31 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qfT6uJ8_kWo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عدنان الزرفي رئيس كتلة النصر النيابية - حق الرد - الحلقة ٢٠) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عدنان الزرفي رئيس كتلة النصر النيابية - حق الرد - الحلقة ٢٠) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).