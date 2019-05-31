مصرف الرافدين يؤكد توزيع رواتب المتقاعدين للمدني والعسكري شهريا عن طريق البطاقة الالكترونية

2019/05/31 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصرف الرافدين انه تم توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه جرى توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران فقط وفق ماهو مؤشر من قبل قاعدة البيانات لهيئة التقاعد ، مشيرا الى ان هذه الآلية ستتكرر في كل شهر وسيتسلم المتقاعد,ن العسكري,ن والمدني,ن […]

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