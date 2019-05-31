بمشاركة الحشد الشعبي.. إنطلاق مسيرات يوم القدس في بغداد

2019/05/31 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..انطلقت في العاصمة بغداد ،الجمعة، مسيرات حاشدة بمشاركة الحشد الشعبي تضامناً مع البلدان الإسلامية لإحياء يوم القدس العالمي ونصرة الشعب الفلسطيني.وقال مراسل /المعلومة/، إن مئات المتظاهرين نظموا، صباح اليوم، مسيرة حاشدة في شارع فلسطين شرقي بغداد، لإعلان تضامنهم مع البلدان الإسلامية بمناسبة يوم القدس العالمي.ورفع المتظاهرون الاعلام الفلسطينية ولافتات تدين “الانتهاكات” […]

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