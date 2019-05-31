كاتانيتش يستدعي نجم النفط لصفوف اسود الرافدين

2019/05/31 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..قرر مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، استدعاء لاعب نادي النفط مازن فياض الى صفوف اسود الرافدين.وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن ” كاتانيتش قرر استدعاء لاعب فريق النفط مازن فياض لصفوف المنتخب الوطني تحضيرا لمواجهة تونس الودية”.واوضح ان “القائمة النهائية ستصدر مساء اليوم الجمعة، […]

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