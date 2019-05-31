أمانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين فرع الوزيرية

2019/05/31 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين /فرع الوزيرية شمال العاصمة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.وذكرت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط المصرف المذكور ضمن

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