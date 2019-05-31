الصحة: شهيدان و38 جريحاً حصيلة تفجيرات كركوك

2019/05/31 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن انتهاء حصيلة تفجيرات كركوك عند شهيدين واصابة ٣٨ آخرين.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت ” خطوة برس” نسخة منه، إن “حصيلة التفجيرات في كركوك انتهت الى ٣٨ جريحا وشهداء اثنين”.واشار الى “استنفار كافة كوادر دائرة صحة كركوك والدوائر القريبة منذ لحظة الانفجار

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