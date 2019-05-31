بيان يوم القدس الختامي يندد بصفقة القرن ومؤتمر البحرين

2019/05/31 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد البيان الختامي للمشاركين في مسيرة يوم القدس العالمي في طهران بمشروع صفقة القرن الذي تسوقها الولايات المتحدة الاميركية لتصفية القضية الفلسطينية والمؤتمر الذي ستعقدها

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