توضيح من الرافدين بشأن دفع راتب شهر حزيران للمتقاعدين

2019/05/31 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد مصرف الرافدين ،اليوم الجمعة، انه تم توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان

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