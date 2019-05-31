واع / الرافدين يعلن عن توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران

2019/05/31 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بغداد / ز .أ

اعلن مصرف الرافدين ،الجمعة ، انه تم توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وذكر بيان للمصرف

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