مصرف الرافدين يؤكد توزيع رواتب المتقاعدين شهريا عن طريق البطاقة الالكترونية

2019/05/31 | 11:28

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(المستقلة)..اكد مصرف الرافدين انه تم توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان جرى توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران فقط وفق ماهو مؤشر من قبل قاعدة البيانات لهيئة التقاعد .

وأشار الى ان هذه الآلية ستتكرر في كل شهر وسيتسلم المتقاعدين العسكريين والمدنيين رواتبهم شهريا وبانسيابية عالية

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