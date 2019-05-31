الصدر: المحافظات ترزح بالفقر والفساد والصراعات وأخرى ذهبت ضحية الطائفية

2019/05/31 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على “تويتر” ، ان المحافظات ترزح بالفقر والفساد والصراعات وأخرى ذهبت ضحية الطائفية، مخاطبا الحكومة العراقية “اما ان تتصرفي..



او دعونا نتصرف، فالشعب يعاني”.





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