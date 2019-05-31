الحزب الاسلامي يطالب بمحاسبة المقصرين في حفظ أمن كركوك: التفجيرات هدفها اشعال الفوضى

2019/05/31 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

عبر الحزب الإسلامي العراقي، عن استنكاره الشديد للتفجيرات الإجرامية التي طالت محافظة كركوك ، وخلفت العديد من الضحايا الأبرياء ، منبها إلى ان المحافظة تستهدف اليوم في وحدة ابنائها ، وحاضرهم ، ومستقبلهم .





واكد الحزب في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هذه التفجيرات الآثمة رسالة واضحة من الجماعات الارهابية ، بهدف اشعال فتيل الفوضى في ارجاء المحافظة ، وجعلها طريقا داميا لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة ، مما يستدعي منا اليقظة والحذر للحيلولة دون تحقيق ذلك”.





واشار الحزب الى “ضرورة مراجعة الخطط الأمنية في المحافظة ، وتكثيف الجهد الاستخباري”، مطالبا “بمحاسبة المقصرين الذين لم يقوموا بمهامهم في حفظ أرواح الناس وممتلكاتهم”.





وعا البيان، الشارع الكركوكي الى “الوحدة والتكاتف لانهما الطريق الوحيد لحماية محافظتهم” ، مبتهلا الى المولى عز وجل أن “يرحم الشهداء ، ويشافي الجرحى ، ويحفظ كركوك العزيزة ، لتبقى كما عهدها الجميع عراقا مصغرا ، تتجلى فيه كل معاني المودة والمحبة”.





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