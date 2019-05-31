2019/05/31 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أدانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، التفجيرات التي طالت مناطق في كركوك، فيما دعو القائد العام للقوات المسلحة الى اعادة انتشار قوات البيشمركة لاعادة أمنها واستقرارها في ظل حلول عيد الفطر المبارك.





وقالت الكتلة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “طالت كركوك، الخميس، تفجيرات جبانة تقف خلفها جهات ارهابية لا تريد لكركوك الاستقرار ولا لسكانها الامن والخير تسببت في سقوط شهداء وجرحى من المدنيين الأبرياء”.





وأضافت، “اننا اذ ندين بشدة هذه الاعمال الارهابية الجبانة وندعو بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى ، فاننا نطالب القائد العام للقوات المسلحة بإعادة ومراجعة الخطط الامنية وإشراك قوات البيشمركة لحماية محيط كركوك وداخلها كما كان الوضع عليه سابقا”.





ودعا البيان، الفرقاء السياسيين الى “تفادي التصريحات التي توتر الشارع الكركوكلي وان يجلسوا على طاولة الحوار والنقاش بدلا من اللجوء الى الاعلام لبث التوتر والتشنج بين مكونات المحافظة التي عانت كثيرا من هذه الصراعات السياسية وخصوصا ونحن مقبلين على ايّام عيد الفطر المبارك”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

19

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني الكردستاني يدين تفجيرات كركوك ويدعو الى اعادة انتشار قوات البيشمركة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطني الكردستاني يدين تفجيرات كركوك ويدعو الى اعادة انتشار قوات البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).