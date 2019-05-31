انطلاق مسيرة يوم القدس العالمي في بغداد لمساندة الشعب الفلسطيني

2019/05/31 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت فصائل المقاومة الاسلامية صباح اليوم بمسيرة يوم القدس العالمي في العاصمة بغداد، لمساندة الشعب الفلسطيني.وانطلقت المسيرة في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد، بمناسبة يوم القدس العالمي، الذي دعا إليه الخميني في الجمعة الاخيرة من رمضان في كل عام”.

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