الحزب الإسلامي : وحدة وتكاتف أبناء المحافظة الطريق الوحيد لافشال مخططات الارهابيين

2019/05/31 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الحزب الإسلامي العراقي عن استنكاره الشديد للتفجيرات الإجرامية التي طالت محافظة كركوك ، وخلفت العديد من الضحايا الأبرياء ، منبها إلى ان المحافظة تستهدف اليوم في وحدة ابنائها ، وحاضرهم ، ومستقبلهم .واكد الحزب في بيان ” ان هذه التفجيرات الآثمة رسالة واضحة من الجماعات الارهابية ، بهدف اشعال فتيل الفوضى في ارجاء […]

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