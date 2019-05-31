التقاعد تبين الية عمل نظام الرواتب الشهري للمتقاعدين العسكريين والمدنيين

2019/05/31 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان رسمي حصل عليه موقع "الغدير"، نبين أن هيئة التقاعد الوطنية تصرف الرواتب كما يأتي.الرواتب العسكريةوجبة الشهر ( 1 ) يصرف راتب الشهرين ( 1 و2 )وجبة الشهر ( 3) يصرف راتب الشهرين ( 3و 4)وجبة الشهر ( 5) يصرف راتب الشهرين (5 و6)وجبة الشهر ( 7) يصرف راتب الشهرين (7 و 8)وجبة الشهر ( ٩ ) يصرف راتب الشهرين (9 و10 )

وجبة الشهر ( 11 ) يصرف راتب الشهرين ( 11 و 12 )

الرواتب المدنية كما يأتي:

وجبة الشهر ( 2 ) يصرف راتب الشهرين ( 2و3)

وجبة الشهر (4) يصرف راتب الشهرين (4 و5)وجبة الشهر ( 6) يصرف راتب الشهرين (6و 7)وجبة الشهر ( 8) يصرف راتب الشهرين ( 8و 9)وجبة الشهر (10) يصرف راتب الشهرين ( 10و 11 )وجبة الشهر ( 12 ) يصرف راتب الشهرين ( 12 و 1 من العام القادم )وأوضحت قائلة، أنها "تصرف راتب شهر مقدما والآن عندما أصبحت الرواتب شهرية تصرف الهياة راتب الشهر في ذات الشهر".تانتهى..م.ر

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