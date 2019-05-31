شاهد.. انطلاق مسيرة جماهيرية في دمشق إحياء ليوم القدس العالمي

2019/05/31 | 11:36

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انطلاق مسيرة جماهيرية في دمشق إحياء ليوم القدس العالمي

انطلقت مسيرة حاشدة بمناسبة يوم القدس العالمي في دمشق صباح اليوم

تلبية لدعوة الامام الخميني الراحل الذي اعلن الجمعة الاخيرة من شهر

رمضان المبارك يوماً للقدس العالمي .ورفع المتظاهرون شعارات ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي، ويافطات كتب

عليها "لا لصفقة القرن" .ويشارك السوريون وشعوب العالم في هذه المسيرات نصرة للقضية الفلسطينة

والاقصى المبارك لا سيما في هذه اللحظة التاريخية الحساسة حيث تسعى

الادارة الاميركية و"اسرائيل" والسعودية لانجاز صفقة القرن المشوؤمة

.الجدير ذكره انه في السابع من شهر اب عام 1979 اي قبل اربعين عاما ،

دعا مؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران الامام الخميني الراحل الى

اقامة يوم القدس العالمي كل عام نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم ،

وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الصهيوني المتواصلة ضد الفلسطينيين.

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