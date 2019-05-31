2019/05/31 | 11:36

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استشهاد فلسطيني بعد طعنه لمستوطنين أصيبا بجراح حرجة في رأس العامود في القدس المحتلة

أعلنت قنوات التلفزة الاسسرائيلية عن إصابة اثنين من المستوطنين أحدهم

حالته خطيرة جدا في عملية طعن وقعت صباح اليوم في القدس المحتلة .وافادت الانباء أن عملية الطعن حصلت في منطقة رأس العامود في القدس

المحتلة ، مما ادى لاصابة مستوطن بجروح حرجة في رقبته، واخر بصورة

خطيرة تم نقلهما لمستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة.وقد اطلق جنود الاحتلال الاسرائيلي النار نحو الشاب الفلسطيني مما ادى

استشهاده.وتحدثت انباء اخرى عن وقوع عمليتي طعن اخريتين في باب الاسباط ، وهناك

انباء اخرى عن عملية طعن في باب الساهرة ، لكن شرطة الاحتلال نفت

النبأ واكدت فقط عملية الطعن في رأس العامود.

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