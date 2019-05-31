صحيفة: الفوضى السياسية في إسرائيل قد تدفن “صفقة القرن”

2019/05/31 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..رغم تطمينات واشنطن، يبدو أن تطورات المشهد السياسي في إسرائيل، حيث يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتخابات جديدة للكنيست، توجه ضربة قد تكون فتاكة إلى “صفقة القرن” الأمريكية.وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى أن جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصل القدس الليلة الماضية كي يبحث تفاصيل مؤتمر البحرين مع رئيس […]

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