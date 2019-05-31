الدفاع المدني تكشف خطة العيد وتطلق ارشادات بشأن العبارات 

2019/05/31 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..كشفت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن الخطة التي ستعتمدها خلال عيد الفطر المبارك، مؤكدة تواجدها قرب المتنزهات والاماكن العامة اضافة الى اعدادها خطة لتلافي حوادث العبارات في مياه دجلة والمتنزهات.وقال العلاقات والاعلام في المديرية العقيد جودت عبد الرحمن في تصريح لت /المعلومة/، ان “المديرية اطلقت حملة (عيدنا معكم احلى)، حيث تتضمن […]

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