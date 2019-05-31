2019/05/31 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يفضل الكثير من الأشخاص تناول القهوة الساخنة عند تناول وجبة الإفطار، وهذا للشعور بزيادة التركيز والانتباه، لذلك لا يفضلون تناول القهوة الباردة، التى تعود بفوائد صحية أيضاً على الإنسان، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع “healthline”.فوائد القهوة الباردة : – تساعد القهوة الباردة على تعزيز عملية الأيض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على فوائد القهوة الباردة وكالة خطوة برس.

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