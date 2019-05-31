الجبوري : ننتظر رد وزارة المالية لاحتساب مخصصات مكافئة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق

2019/05/31 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب هيثم الجبوري ،اليوم الجمعة ، ان اللجنة المالية بانتظار رد الدائرة القانونية في وزارة المالية

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