التقاعد تبين انها تصرف راتب الشهر في ذات الشهر

2019/05/31 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت هيئة التقاعد الوطنية ،اليوم الجمعة، انها ووفقا لالية صرف الرواتب العسكرية والمدنية الشهرية

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