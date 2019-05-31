الصدر يغرد بشأن كركوك: يا حكومة العراق إما أن تتصرفي أو دعونا نتصرف

2019/05/31 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة الى التصرف بشكل عاجل فيما يخص التفجيرات التي طالت محافظة كركوك.

جاء ذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال قوله “اما ان تتصرفي أو دعونا نتصرف” مطالبا بكبح جماح الفاسدين واقصاء المتحزبين وان تقوم الرئاسات الثلاث بإدارة ملف المحافظات المنكوبة بالتعاون مع الجيش والشرطة حصرا.

واضاف الصدر ان المحافظات الجنوبية ترزخ بالفقر والفساد، فيما اشار الى ان محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والانبار والموصل فقد ذهبت ضحية الطائفية والفساد ويجب التدخل وحل الازمة قبل فوات الاوان.

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