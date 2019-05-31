2019/05/31 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..



انتقد الكاتب المصري بشير الديك بشدة الدراما المصرية التي قدمت في رمضان هذا العام مبينا ان موسم رمضان “فشل فشلا ذريعا في تقديم عمل يحظى باحترام المشاهد”.

واعرب الديك، جمعية مؤلفي الدراما العربية، عدم تفاؤله بنتائج اجتماع الجمعية العمومية لمؤلفي الدراما العربية، امس الخميس،واصفا اياه بأنه محاولة للم شمل كتّاب الدراما المصرية، الذين لم يلتقوا منذ رحيل الكاتب محفوظ عبد الرحمن رئيسها السابق.

وقال الديك: “لا يخفى على أحد أن حال الدراما المصرية حاليا لا يسر عدوا ولا حبيبا، وأن موسم رمضان هذا العام فشل فشلا ذريعا في تقديم عمل يحظى باحترام وتقدير الجميع سواء المشاهد العادي أو المختص”.

وأضاف أن الدعوة لعقد اجتماع طارئ مجرد محاولة لتحريك المياه الراكدة ورسالة للمسؤولين عن الإنتاج تؤكد أن هناك جيلا من المؤلفين الكبار، القادرين على إعادة الدراما المصرية لمكانتها، تم عزلهم ويجلسون في بيوتهم بلا عمل، لأنهم ضد شكل المنظومة التي يدار بها هذا المجال وتدخلات النجوم والمخرجين في عمل المؤلف.

وأشار الديك إلى الجهات الإنتاجية للأعمال الدرامية، التي لجأت لمجموعة من المؤلفين المغمورين (لا ثقافة ولا موهبة) بقصد توفير النفقات.

وأدى هذا الجنوح عن الكتاب الكبار الموهوبين والمعروفين إلى “إعطاء الكبريت للصغار فحرقوا أصابعهم وحرقوا المسلسلات وحرقوا المهنة التي أصبحت تفتقد لأبجديات العمل الدرامي، وانعكست هذه القضية على أداء الممثلين أيضا.

كما نوه الكاتب المصري بمشكلة هامة أخرى، وهي افتقاد الدراما المصرية للمخرجين المبدعين الذين يبهرون المشاهد، وذلك بسبب أن الكبار ابتعدوا عن العمل الفني.



لذلك أصبحت نتيجة نجاح موسم رمضان الدرامي هذا العام لا تتعدى 1%.

المصدر: صحيفة الشروق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتب مصري: دراما رمضان هذا العام لا تسر عدوا ولا حبيبا!) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتب مصري: دراما رمضان هذا العام لا تسر عدوا ولا حبيبا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).