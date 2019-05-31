2019/05/31 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس سرطان الجلد من أخطر أنواع السرطانات، لذا يجب الانتباه لبشرتك وأي تغيير يطرأ عليها سواء ظهور “شامة” أو “حسنة” أو تغير شكل شامة قديمة، فقد يكون ذلك مؤشراً للإصابة بسرطان الجلد، فى هذا التقرير نتعرف على علامات أن الشامة سرطانية أم لا، بحسب موقع healthcentral.اللون يمكن للشمس أن تجعل الشامات أغمق،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشامة..



أحد مؤشرات الإصابة بسرطان الجلد وكالة خطوة برس.

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