علماء يحددون خمسة أسباب لالتهاب المفاصل

2019/05/31 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس التهاب المفاصل الروماتويدى من الأمراض الشائعة التى تسبب تورم وتصلب المفاصل، ويمكن أن تلعب الوراثة دوراً فى الإصابة بهذا المرض، ولكن هناك أسباب خفية أخرى تسبب التهاب المفاصل الروماتويدى، بحسب موقع Health central.1- التدخين أظهرت دراسة في رعاية أبحاث التهاب المفاصل أن النساء اللائي يدخنن السجائر أكثر عرضة بنسبة 46 %

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