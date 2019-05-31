2019/05/31 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت امانة بغداد، الجمعة، المبارشة برفع الكتل الكونكريتية من محيط فرع مصرف الرافدين في الوزيرية.وقالت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط المصرف المذكور الرافدين فرع الوزيرية ضمن منطقة الأعظمية”.وأضافت الأمانة، أن “كوادر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين في الوزيرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين في الوزيرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).