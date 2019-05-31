2019/05/31 | 11:56

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الأخبار المحلية

الجمعة 31 مايو 2019 | 11:53 صباحاً | عدد القراءات : 8

رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين شمالي بغداد

بغداد/...أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين / فرع الوزيرية، شمالي العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان، أنه "بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية، تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين / فرع الوزيرية".

وأضاف البيان، أن "كوادر بلدية الاعظمية باشرات بعد رفع الكتل الكونكريتية بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2009".انتهى1

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