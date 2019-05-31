نص كلمة رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة العربية الطارئة بمكة

2019/05/31 | 11:57

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الجمعة (31 أيار 2019)، أن جمهوريةَ ايران الاسلامية هي دولةٌ مسلمةٌ ...





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