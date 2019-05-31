كوركيس: كاتانيتش قرر استدعاء

2019/05/31 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قرر مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، استدعاء لاعب نادي النفط مازن فياض الى صفوف اسود الرافدين.



وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس

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