الرئيس روحاني: صفقة القرن لن تتحقق وستتحول لافلاس القرن

2019/05/31 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان مؤامرات الاستكبار والمعتدين ضد القدس الشريف وفلسطين ستفشل ولن تتحقق صفقة القرن وستتحول الى افلاس القرن.

وفي تصريح ادلى به

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