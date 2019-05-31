اعتقال مسافر استوني الجنسية بحوزته ١٢٠رصاصة يروم ادخالها للعراق عبر مطار بغداد

2019/05/31 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، اعتقال مسافر استوني الجنسية بحوزته 120 رصاصة يروم ادخالها إلى العراق عبر مطار بغداد الدولي.

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