نيجيرفان البارزاني يدين التفجيرات الإرهابية في كركوك ويدعو الى المزيد من التعاون والتنسيق بين بغداد واربيل

2019/05/31 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان الرئيس المنتخب لإقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني التفجيرات التي ضربت مدينة كركوك ليلة أمس، مبيناً بأن استمرار العمليات الارهابية في كركوك وأطرافها، يشير الى خطورة عودة الارهاب ومحاولة تعقيد الأوضاع في تلك المناطق، واكد في بيان ان التصدي لها بجاجة الى مزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومة الإتحادية وإقليم كوردستان.وقال ” في الوقت الذي […]

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