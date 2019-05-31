الحوثي: شكرا للعراق ورئيس العراق فقد كشفتم عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين

2019/05/31 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبر رئيس اللجنة الثورية العليا بحركة “أنصار الله” الحوثيين، محمد علي الحوثي ، الجمعة، عن شكره للعراق، مشيرا إلى أن موقفها في القمة العربية كشف عمق العلاقة التاريخية مع اليمن.

وذكر الحوثي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، انه" شكرا للعراق ولرئيس العراق، فقد كشف موقف العراق عمق العلاقة التاريخية بين اليمن والعراق".وأكد الحوثي، أن" الرئيس العراقي ونظامه لديه اعتزاز واستقلال واحترام لنفسه برفضه للاستهجان الذي مورس على الحاضرين لتأييد بيان أعد مسبقا".وأضاف أن “موقف العراق أثبت أن بيانات القمم مكتوب سلفا وهو ما يؤكد أن الاجتماعات شكلية".انتهى..م.ر

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