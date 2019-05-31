شاهد.. البيان الختامي لمسيرات بغداد : رفض جعل العراق ساحة للإعتداء على الجمهورية الإسلامية

2019/05/31 | 12:07

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البيان الختامي لمسيرات بغداد : رفض جعل العراق ساحة للإعتداء على الجمهورية الإسلامية

أكد البيان الختامي لمسيرات إحياء يوم القدس العالمي رفض جعل العراق

ساحة للأعتداء على الجمهورية الإسلامية ، وعدم شرعية قرار ترامب

بجعل القدس عاصمة للكيان الصهيوني فضلاً عن رفض جميع أشكال التطبيع

مع العدو الغاصب.

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