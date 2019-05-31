دراسة: الكسور ترتبط بفقدان النظام التكويني للعظام

2019/05/31 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أظهرت الدراسة الجديدة من برنامج UC Davis Health، أن الكسور ترتبط بفقدان النظام التكويني للعظام.ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، كشفت الدراسة التى أشرف عليه باحثون أمريكيون أن كسر العظم يتسبب في فقدان كثافة العظام في جميع أنحاء الجسم، وليس فقط بالقرب من موقع الكسر.وتبدأ هذه الدراسة الطريق لإيجاد علاجات

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