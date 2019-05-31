وزارة الصحة تعلن الحصيلة النهائية لتفجيرات كركوك

2019/05/31 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة انتهاء حصيلة تفجيرات كركوك عند شهيدين واصابة ثمانية وثلاثين آخرين بجروح.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان ان دائرة صحة كركوك استنفرت جميع كوادرها لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة بعد نقلهم الى المستشفيات.

يذكر ان محافظة كركوك شهدت انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى استشهاد واصابة عدد من المدنيين في المحافظة اضافة الى إلحاق اضرار مادية كبيرة ببعض الاماكن.

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