2019/05/31 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد المرجع الديني في قم المقدسة آیة الله مکارم شیرازي بالمشاركة الملحمية للشعوب الاسلامية في مسيرات يوم القدس العالمي واعتبرها بأنها توجّه صفعة مؤلمة للكيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آیة الله مکارم شیرازي: مسيرات يوم القدس العالمي صفعة بوجه الكيان الصهيوني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آیة الله مکارم شیرازي: مسيرات يوم القدس العالمي صفعة بوجه الكيان الصهيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).