الرئيس الامريكي يهدد بفرض رسوم كمركية بنسبة 5% على السلع القادمة من المكسيك

2019/05/31 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوح الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع القادمة من المكسيك، اعتبارا من 10 يونيو القادم، طالما استمر تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى

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