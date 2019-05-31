رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين في فرع الوزيرية شمال بغداد

2019/05/31 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين/فرع الوزيرية شمال بغداد .واوضحت الامانة في بيان ” انه بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط المصرف ضمن منطقة الاعظمية لتباشر بعدها كوادر بلدية الاعظمية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق […]

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