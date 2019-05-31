الفتح:على الحكومة اعطاء الحشد مهمة ملاحقة فلول “داعش” في كركوك

2019/05/31 | 12:32

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح ،عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الجمعة، أن على الحكومة تفعيل دو...

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