كاتانيتش يستدعي نجم النفط لصفوف اسود الرافدين

2019/05/31 | 12:32

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بغداد:سومر نيوز

قرر مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، استدعاء لاعب نادي النفط مازن فياض الى صفوف اسود الرافدين.

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