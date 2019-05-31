2019/05/31 | 12:32
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كاتانيتش يستدعي نجم النفط لصفوف اسود الرافدين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
قرر مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، استدعاء لاعب نادي النفط مازن فياض الى صفوف اسود الرافدين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كاتانيتش يستدعي نجم النفط لصفوف اسود الرافدين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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