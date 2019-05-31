انقاذ 250 دونما من المحاصيل الزراعية بإخماد حريق نفذه

2019/05/31 | 12:32

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بغداد:سومر نيوز

أعلن معاون قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد احمد نصر الله، الجمعة، عن إخماد حريق قام به تنظيم "داعش" في م...

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