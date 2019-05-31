2019/05/31 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، مساء امس الخميس، مأدبة افطار لعوائل وايتام شهداء الحشد الشعبي بحضور نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس.وتخلل اقامة مأدبة الافطار وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك بين ايتام شهداء الحشد الشعبي، فضلا عن هدايا متفرقة.كما تم عرض فيلم “سيد الماء” الذي يحكي بطولات أبي الفضل العباس (عليه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



ايتام الحشد بضيافة ابو مهدي المهندس في مديرية الإعلام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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