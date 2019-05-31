2019/05/31 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد..اقوال الامام الخميني قدس حول يوم القدس العالمي

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